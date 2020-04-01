هكذا قد يختلف اليمنيون في صيام أول يوم من رمضان !

الخميس 23 إبريل-نيسان 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعلن الحوثيون بصنعاء ، تعذر رؤية هلال رمضان مساء امس الاربعاء ،وان اليوم الخميس هو المتمم لشهر شعبان ، وغدا الجمعة اول ايام رمضان.

فيما اعلنت وزارة الاوقاف اليمنية انها ستتحرى رؤية هلال رمضان مساء اليوم الخميس.

وقال وزير الاوقاف الدكتور احمد عطية في رسالة صوتية استمع لها مأرب برس بأن هناك خلاف في دخول شهر شعبان وتحري هلال رمضان في اليمن سيكون الخميس (29 شعبان).

واذا ما اعلنت الاوقاف اليمنية تعذر رؤية الهلال اليوم الخميس، فسيكون اليمنيون امام سيناريو الاختلاف الذي حدث في عيد الفطر العام الماضي، حين اعلن الحوثيون عن دخول شهر شوال وانتهاء رمضان قبل يوم واحد، واعلنت الحكومة اليوم التالي بداية شوال، وانقسم عيد اليمنيين، داخل بلد واحد.

وقد يصوم بعض اليمنيون غدا الجمعة وبعضهم السبت، اذا لم تعلن الاوقاف بان غدا هو اول ايام رمضان.

وامس اعلنت عدة دول تحري الهلال اليوم الخميس ،منها السعودية وقطر والامارات والسودان، فيما اعلنت مصر ولبنان وتركيا ان غدا الجمعة اول ايام رمضان ، واعلنت ايران السبت اول رمضان.