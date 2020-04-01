أول دولة عربية تدرس إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية في زمن كورونا

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وجهت وزارة الصحة الإماراتية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجهات المحلية الاقتصادية بدراسة إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية بالتشاور مع شركائهم من القطاع الخاص.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الدعوة جاءت لدراسة إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية في الإمارات مع التشديد على مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.
من جانبها، أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن الإمارة ستستأنف خدمات حافلات النقل العام الساعة السادسة من صباح السبت المقبل.
وقالت الدائرة إنها ستجري "عمليات تعقيم مكثفة تستمر لمدة 48 ساعة لكافة حافلات النقل العام" ابتداء من
وأعلنت الإمارات، أمس الأربعاء، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 1546 حالة، وذلك عقب تسجيل 103 حالة شفاء جديدة لمصابين بالوباء.
وسجلت الإمارات 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، تعود لجنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 8238 إصابة.
وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، إجراء أكثر من 30 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بـ"كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.