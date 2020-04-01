مأرب : لجنة خاصة لمعالجة إشكالية أسواق القات وقيود جديدة للمولات التجارية في زمن كورونا أمير الكويت يعتذر للمواطنين والمقيمين البرنامج السعودي يبدأ بإغاثة ”عدن“ والسفير ”آل جابر“ يؤكد ”تنفيذ اتفاق الرياض سيوحد الجهود للتغلب على التحديات“ فيما قطر والسعودية واليمن تتحرى مساء الخميس.. 3 دول عربية والحوثي تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك وايران تصوم السبت السفير البريطاني يكشف عن مكالمة سكايب ”مفيدة للغاية“ مع ”سلطان العرادة“ وهذا أهم ما اتفق عليه الطرفان ضربة ثلاثية لصناعة السيارات في العالم.. والسياحة تتهاوى الرئيس ”هادي“ يوجه كلمة هامة للشعب اليمني.. نص الكلمة أول دولة عربية تعلن عن أول أيام رمضان الاستخبارات الأميركية تكشف عملية عسكرية جوية فاضحة لإيران وطهران تروج لوصولها الفضاء غريفيث: عملي لا يتمثل بوضع ضغوط على أي طرف ولن نتسامح مع احكام إعدام الصحفيين
كلفت اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا بمحافظة مأرب مكتب الصناعة والتجارة بوضع التصورات المناسب لمعالجة إشكالية أسواق القات ورفعها إلى لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا لإقرارها وتنفيذها.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبدالعزيز الشدادي مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، إلزام مالكي المولات والأسواق التجارية بعدم السماح بازدحام المتسوقين وتحديد أفواج الداخلين منعاً لتفشي الوباء الذي ينتشر عبر المخالطة والملامسة للمصابين.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة عدداً من الإجراءات التي يمكن اتخاذها للوقاية من وباء كورونا، ومنها تحديد عدد الركاب في وسائل النقل العامة سواء داخل عاصمة المحافظة، أو في وسائل النقل بين المحافظة والمحافظات، وتوسيع نقاط صرف الرواتب والإكراميات للموظفين المدنيين والعسكريين، والتي تشهد زحاما شديدا مايجعل منها موطناً خصباً لفيروس كورونا.
واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من حزمة الإجراءات الاحترازية خلال الأيام الماضية، منها تنفيذ حملات توعوية شملت توزيع أكثر من 60 ألف بروشور و2600 ملصق، تضمنت معلومات حول كورونا ومخاطره وطرق انتقاله وكيفية تجنب العدوى، والتعامل مع الحالات المشتبهة.
وشددت اللجنة في ختام اجتماعها على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقرة، واستمرار التعقيم في المولات التجارية واللوكندات والمنشآت السياحية، وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار أو المغالاة في المواد الخاصة بالتعقيم، والكمامات، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات العقابية تجاه المتساهلين في تنفيذ إجراءات الوقاية.
ودعت اللجنة جميع المواطنين في المحافظة إلى التعاون مع جهود السلطة المحلية للوقاية من فيروس كورونا ،حرصا على صحتهم وسلامتهم من هذا الفيروس الذي فتك بمعظم دول العالم.