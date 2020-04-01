أمير الكويت يعتذر للمواطنين والمقيمين

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أعلن الديوان الأميري الكويتي اعتذار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح عن استقبال المواطنين والمقيمين للتهنئة بحلول شهر رمضان هذا العام.
ونقل الديوان الأميري إلى المواطنين والمقيمين، تهاني أمير البلاد، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.
وأشار الديوان إلى أن سبب عدم استقبال المواطنين والمقيمين هو التزام الأمير بتعليمات السلطات الصحية ونظرا للظروف الصحية الراهنة التي تمر بها البلاد ودول العالم أجمع من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
وقرر مجلس الوزراء الكويتي، أمس الثلاثاء، تمديد تعليق العمل في جميع مؤسسات الدولة اعتبارا من 26 أبريل/ نيسان الجاري حتى 28 مايو/ أيار المقبل، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات حظر التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الصحة في الكويت، أمس الثلاثاء، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2080 حالة.