البرنامج السعودي يبدأ بإغاثة ”عدن“ والسفير ”آل جابر“ يؤكد ”تنفيذ اتفاق الرياض سيوحد الجهود للتغلب على التحديات“

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الاربعاء 22 أبريل/نيسان، على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض الذي قال انه سيوحد الجهود للتغلب على التحديات وتقديم الخدمات للشعب اليمني.

وأشار السفير في تغريدة على ”تويتر“ إلى الأضرار الناتجة عن الأمطار والسيول في عدن، وقال: " نشاطر الأشقاء في اليمن وخاصة في عدن مواجهة كل التحديات ومنها كارثة الأمطار، ونقف دومًا بالأفعال إلى جانبهم".

وأضاف: ”ونؤكد على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض الذي سيوحد الجهود و الصفوف للتغلب على جميع التحديات الانسانية والاقتصادية والأمنية وتقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق“.

وبدأ "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" الذي يشرف عليه آل جابر أعمالاً لتخفيف آثار الكارثة في عدن، وطبقاً لحساب البرنامج على تويتر، تجري حالياً أعمال سحب وتصريف مياه السيول التي اجتاحت مخيمات النازحين، منها مخيم دار سعيد ومخيم المعهد الزراعي، ومناطق وأحياء أخرى متضررة.

وأضاف البرنامج أن فرقه قامت برصد الأضرار التي لحقت بتلك المخيمات، كما قامت بفتح طريق العقبة الرابط بين مديريتي كريتر والمعلا في عدن، وطرق أخرى مغلقة.

وشهدت عدن أمطاراً غزيرة أمس الثلاثاء وتدفقا للسيول في معظم الأحياء، ما أدى الى وفاة عدة أشخاص بينهم اطفال، وإصابة آخرين، إضافة الى أضرار كبيرة أحدثتها في الممتلكات والبنى التحتية ومنازل المواطنين.