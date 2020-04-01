الدروي السعودي يفجر مفاجئة بخصوص عقود اللاعبين والمدربين

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن مجلس إدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي"، تخفيض عقود اللاعبين والمدربين والأجهزة الفنية.

وقال بيان رسمي، اليوم الأربعاء، صادر عن رابطة دوري الدرجة الأولى السعودية، أن قرار التخفيض جاء بسبب فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن نسبة تخفيض رواتب اللاعبين والمدربين والأجهزة الفنية ستصل إلى 50%.

وأشار البيان إلى أن رابطة دوري الدرجة الأولى السعودي حددت 6000 ريال، أو ما يعادلها بأي عملة، حدا أدنى للرواتب، خلال فترة تعليق مباريات كرة القدم.

وتابع أن "ذلك يأتي لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا، وما صاحبها من إجراءات احترازية، فضلا عن تعليق الأنشطة الرياضية، اعتبارا من 15 مارس/ آذار الماضي".

وفي نهاية البيان "قدم مجلس إدارة الرابطة الشكر لحكومة خادم الحرمين، على الجهود التي بذلوها لمواجهة هذه الجائحة".