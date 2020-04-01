فيما قطر والسعودية واليمن تتحرى مساء الخميس.. 3 دول عربية والحوثي تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك وايران تصوم السبت

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت مصر ولبنان والعراق وسلطات الانقلاب الحوثية بصنعاء، أن الجمعة الموافق 24 أبريل/نيسان، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، ويأتي ذلك في ظل تدابير وقائية اتخذتها دول عربية وإسلامية لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

لكن تتحرى السعودية وقطر واليمن والامارات ودول عربية وإسلامية أخرى رؤية هلال شهر رمضان، مساء غد الخميس الذي يوافق الثلاثين من شهر شعبان في التقويم الهجري.

ففي مصر، قال المفتي شوقي علام -في بيان متلفز مساء الأربعاء- إنه تحقق بواسطة اللجان الشرعية والعلمية للدار عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان بالعين المجردة، ووافق ذلك الحساب الفلكي أيضا.

وأضاف "وبذلك، يكون يوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان".

من جانبه، قال رئيس ديوان الوقف السني في العراق سعد كمبش، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، إن رمضان يبدأ الجمعة، إثر عدم ثبوت رؤية هلال الشهر مساء الأربعاء. ومن المقرر أن يتحرى ديوان الوقف الشيعي هلال رمضان يوم الخميس.

أما في لبنان، فقد قالت دار الفتوى، في بيان، إنه "لم تثبت لدينا رؤية هلال رمضان، وعليه فإن الخميس هو اليوم المكمل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوما".

وفي اليمن أعلن دار الإفتاء اليمنية بصنعاء الواقع تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين ان يوم غد الخميس هو المتمم لشهر شعبان والجمعة أول أيام شهر رمضان.

وقررت وزارة الأوقاف في الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها، "خروج لجنة الأهلة وأصحاب الفضيلة العلماء والمهتمين بمتابعة طلوع وتحري هلال شهر رمضان لعام 1441هجرية ، وذلك مساء يوم الخميس 29 شعبان .. الموافق 23 إبريل 2020" كما ذكر وزير الأوقاف د.أحمد عطية في حسابه على تويتر.

وفي إيران، أعلن عضو لجنة الاستهلال، علي رضا موحد نجاد، أن بعد غد الجمعة سيكون المكمل لشهر شعبان، وأن يوم السبت القادم هو أول أيام رمضان في إيران، وفق ما نقلت عنه وكالة إرنا.

وبحسب بيان مركز الفلك الدولي، فإن معظم دول العالمين العربي والإسلامي، ستتحرى هلال رمضان يوم الخميس، لان شهر شعبان بدأ في معظم تلك الدول يوم الخميس 26 مارس، ما يجعل يوم غداً الخميس 29 شعبان.

وأوضوح المركز أنه باعتماد الحسابات الفلكية فإن الجمعة هو أول ايام شهر رمضان.

ومن المتوقع أن تعلن معظم الدول الإسلامية يوم غداً، إن الجمعة، هو أول ايام شهر رمضان المبارك، باستثناء إيران التي أعلنت الاربعاء، إن السبت هو أول ايام شهر رمضان لهذا العام.