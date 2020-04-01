السفير البريطاني يكشف عن مكالمة سكايب ”مفيدة للغاية“ مع ”سلطان العرادة“ وهذا أهم ما اتفق عليه الطرفان

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كشف السفير البريطاني في اليمن مايكل آرون، الاربعاء 22 أبريل/نيسان، عن مكالمة سكايب أجراها مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، ووصفها بـ”مفيدة للغاية“.
وقال السفير البريطاني في تغريدة على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“، ”اتفقنا على ضرورة دعم جهود المبعوث الخاص للامم المتحدة من أجل السلام في اليمن و لوقف الحرب وتنفيذ اتفاق الرياض“.
وفي وقت سابق اليوم، أكد ”آرون“ أن ما حدث من مآسي نتيجة الفيضانات في اليمن، يؤكد على أهمية عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وتنفيذ اتفاق الرياض.
وقال في تغريدة على ”تويتر“: "يؤسفني ما يحدث في اليمن وخاصة في عدن من فيضانات، وأواسي أسر الضحايا".
وأضاف: ”أن المآسي الناجمة عن هذه الفيضانات توضح أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وإتاحة عودة رئيس الوزراء وحكومته إلى عدن، مما يساعد على استعادة الخدمات وتخفيف أثار الكارثة".
وعبر السفير البريطاني عن وقوف بلاده إلى جانب اليمنيين في هذه الكارثة".
وقد شهدت عدن أمطاراً غزيرة أمس الثلاثاء وتدفقا للسيول في معظم الأحياء، ما أدى الى وفاة عدة أشخاص بينهم اطفال، وإصابة آخرين، إضافة الى أضرار كبيرة أحدثتها في الممتلكات والبنى التحتية ومنازل المواطنين.