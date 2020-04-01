أول دولة عربية تعلن عن أول أيام رمضان‎

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن ديوان الوقف السني في العراق، مساء اليوم الأربعاء، أن الجمعة سيكون أول أيام شهر رمضان.

وذكر بيان مقتضب للديوان أن "الوقف السني والمجمع الفقهي في جامع أبو حنيفة النعمان يعلنان عدم ثبوت الرؤية الشرعية لشهر رمضان، وأن غدا الخميس مكمل لشهر شعبان، والجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك".

ويواصل ديوان الوقف الشيعي في العراق مراقبة الرؤية الشرعية لشهر رمضان، وسيعلن ما يتقرر لاحقا.