غريفيث: عملي لا يتمثل بوضع ضغوط على أي طرف ولن نتسامح مع احكام إعدام الصحفيين

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، مساء اليوم الاربعاء 22 أبريل/نيسان، إن المبادرة الأممية حول وقف اطلاق النار الشامل في اليمن لاقت ترحيبا واسعا.

وقال غريفيث في حوار مع قناة "الحدث" إن" المبادرة الأممية تضمنت وقف النار ومواجهة كورونا والعودة للمفاوضات"

وشدد المبعوث الأممي على أن "وقف النار يجب ان يشمل اليمن باكمله، ويجب اعلان السلام المستدام في هذا البلد".

وأشار إلى ان "مراقبة وقف النار وفق آلية تختلف عن ترتيبات الحديدة"، مضيفا: "مقاربتنا لمراقبة وقف النار يتم بشكل مجتمعي، واي وقف للنار بأي مكان في العالم، ينتج عنه اتهامات واتهامات مضادة".

وقال المبعوث الأممي إن "وقف النار ينجح عند توفر الإرادة السياسية، وعملي لا يتمثل بوضع ضغوط على أي طرف".

وبخصوص مواجهة وباء كورونا، قال غريفيث " تلقينا رسالة واضحة بضرورة مكافحة كورونا في اليمن، وهناك توحد من كافة اليمنيين حول ضرورة مكافحته".

وأكد غريفيث إن "اليمن يستحق فرصة لإنهاء النزاعات وعودة البلاد لشعبه".

وتابع "أحاول التوصل لوقف النار بكافة أنحاء البلاد ولن أحيد عن هذا الهدف".

ونوه غريفيث إلى انه طالب بفتح مطار صنعاء، مضيفا "والأمر متروك لاتفاق الأطراف اليمنية" وقال: "لا نتسامح مع أحكام الإعدام بحق الصحفيين التي أصدرها الحوثيون"، في اشارة لاحكام الاعدام التي اصدرها الحوثيين بحق 4 صحفيين الاسبوع الفائت.