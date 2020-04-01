بالوثائق.. رجل الأعمال اليمني ”أحمد صالح العيسي“ يفند مزاعم تهريب النفط الإيراني الى اليمن ويكشف حقيقة الناقلة ”سابيلا“ ويؤكد: ”مبادئنا وقضيتنا لا تسمح لنا بذلك“ اعتماد أول اختبار لفحص كورونا في المنزل محافظ الحديدة يوجه بصرف 20 مليون ريال للنازحين المتضررين من السيول في عدن ولحج الملك سلمان يزف بشرى سارة لجميع المسلمين في العالم كتائب عسكرية تنسحب من «شقرة» وتعود الى شبوة .. لماذا وصلت ابين ولماذا غادرت؟ قرار عسكري مفاجئ لترامب .. بخصوص الرد العسكري فورا على ايران دراسة تكشف أسباب مقاومة العرب لكورونا مقارنة بالأجانب مأرب : فريق هندسي يبدأ إعداد دراسة لإنشاء جسر عبور لواحد من أهم خطوط النقل البري النيابة السعودية تكشف عن عقوبات مفجعة ومخيفة لمخالي حظر التجوال وتتوعد نراقب على مدار 24 ساعة نشاط كل محل عاجل:إعلان سار من السعودية للمقيمين الراغبين بالعودة الى بلدانهم
كشفت شركة "لاب كورب"، عن ابتكارها أول جهاز فحص منزلي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد اعتماده رسميًا من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.
وقالت الشركة في بيان لها، إن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أذنت بأول اختبار تشخيصي مع خيار "الجمع المنزلي" للعينات لمرض كورونا المستجد.
وأوضحت، أن تلك الخطوة تسمح للمؤسسة الأمريكية للمختبرات "لاب كورب" باعتماد العينات التي يتم جمعها ذاتيًا من قبل المرضى في المنازل عبر اختبار COVID-19 RT-PCR لمرض كورونا.
وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء، ستيفن هان: "خلال هذا الوباء، قمنا بتسهيل تطوير الاختبار لضمان وصول المرضى إلى التشخيص الدقيق، والذي يتضمن دعم تطوير خيارات موثوقة ودقيقة لجمع العينات في المنزل".
وأضاف: "أدى عمل إدارة الأغذية والأدوية على مدار الساعة، منذ بدء تفشي المرض، إلى تفويض أكثر من 50 اختبارًا تشخيصيًا، والتفاعل مع أكثر من 350 مطور اختبار على وجه التحديد. أما بالنسبة للاختبارات التي تتضمن جمع عينات منزلية، عملنا مع LabCorp للتأكد من أن البيانات التي تظهر من جمع عينات المرضى في المنزل آمنة ودقيقة، مثل جمع العينات في عيادة الطبيب أو المستشفى، أو موقع الاختبار الآخر".
وباستخدام هذا الاختبار، يمكن للأشخاص المؤهلين أن يمسحوا أنوفهم لجمع عينة سائلة، لكن سيظلون بحاجة إلى إرسالها إلى المختبر لإجراء الاختبار، حيث يتجاهل أخذ العينات الذاتية، الحاجة إلى طبيب لإجراء الاختبار، مما يقلل من التعرض للمرضى الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا.