محافظ الحديدة يوجه بصرف 20 مليون ريال للنازحين المتضررين من السيول في عدن ولحج

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وجه محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر، اليوم الأربعاء 22 أبريل/نيسان، بصرف 20 مليون ريال، لنازحي المحافظة المتضررين من السيول في مخيمات عدن ولحج، ومعالجة المرضى وإجراء العمليات الجراحية للمصابين على نفقة المحافظة.
جاء ذلك خلال زيارته، لمخيمات الرباط ومصعبين والكراع والشعب وعمار بن ياسر والخليل، واطلع على الأضرار التي لحقت جراء الإمطار والسيول أمس الثلاثاء.(وفقا لوكالة سبأ).
ودعا محافظ الحديدة، المنظمات الدولية والإنسانية الى سرعة إغاثة النازحين، لتجاوز تبعات وأثار الأمطار والسيول وما ترتب عنها من تداعيات وأضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات والخيام بكافة محتوياتها.
وشهدت العاصمة المؤقتة عدن أمس الثلاثاء، أمطار غزيرة، نتيجة المنخفض الجوي، ما أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وأصيب أربعة آخرين، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة، مادفع الحكومة إلى إعلانها مدينة منكوبة.