الملك سلمان يزف بشرى سارة لجميع المسلمين في العالم

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وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين بشهر رمضان .
وكشفت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن صدور موافقة من العاهل السعودي على إقامة صلاة التراويح بالحرمين بشرط أن تكون الصلاة 5 تسليمات فقط ، مع استمرار تعليق حضور المصلين.