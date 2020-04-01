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الملك سلمان يزف بشرى سارة لجميع المسلمين في العالم

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
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وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين بشهر رمضان .

وكشفت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن صدور موافقة من العاهل السعودي على إقامة صلاة التراويح بالحرمين بشرط أن تكون الصلاة 5 تسليمات فقط ، مع استمرار تعليق حضور المصلين.

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