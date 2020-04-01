كتائب عسكرية تنسحب من «شقرة» وتعود الى شبوة .. لماذا وصلت ابين ولماذا غادرت؟

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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انسحبت عدد من كتائب الجيش الوطني من مناطق تمركزها بمدينة شقرة شرق مدينة زنجبار بمحافظة أبين (جنوبي اليمن).

وقالت مصادر محلية اليوم الاربعاء ،طبقا لقناة بلقيس، إن القوات التابعة لمحور شبوة نفذت عملية الانسحاب من مناطق شقرة والعرقوب وقرن الكلاسي وعادت إلى محافظة شبوة تمهيدا لتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة وما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.

وبحسب المصادر، فإن قوات محور شبوة كانت قد وصلت إلى محافظة أبين خلال اليومين الماضيين لتعزيز القوات الحكومية بعد حالة التوتر العسكري الذي شهدته المحافظة بين الشرعية وما يسمى المجلس الانتقالي.