قرار عسكري مفاجئ لترامب .. بخصوص الرد العسكري فورا على ايران

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أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا حاسما للبحرية الأمريكية بضرورة الرد على أي زوارق أو سفن إيرانية تعترض القوات الأمريكية.
وكتب ترامب على حسابه في تويتر: "لقد أمرت البحرية الأمريكية بإسقاط وتدمير جميع الزوارق الحربية الإيرانية إذا تحرشوا بسفننا في البحر".
يذكر أن الأسطول الخامس الأمريكي كان قد نشر قبل أيام مشاهد للحظة تحرش قطع للبحرية الإيرانية بسفن حربية أمريكية في الخليج العربي.
وأفادت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني حينها، بأن 11 سفينة إيرانية تابعة لفيلق الحرس الثوري الإيراني قامت بالتحرش والمضايقة بشكل متكرر وخطير لنحو ما لا يقل عن 6 سفن.
وأضافت القيادة المركزية أن السفن الإيرانية كررت الالتفاف والمناورة بسرعات عالية في مسافة قريبة للغاية من السفن الأمريكية، مؤكدة أن لديها الحق الأصيل في الدفاع عن النفس .