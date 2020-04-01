دراسة تكشف أسباب مقاومة العرب لكورونا مقارنة بالأجانب

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سلطت دراسة جديدة قيد البحث الضوء على مقاومة العرب لفيروس كورونا، وتسجيل أعداد وفيات وإصابات أقل في الدول العربية، مقارنة بحجم الانتشار الهائل في دول الغرب.
ونشرت جمعية المهندسين الوراثيين في الأردن، النتائج الأولية للدراسة التي تقوم بها، وأكدت فيها أن الخليه الرئوية لدى عرب الشرق الأوسط تمتلك "ACE 2" أقل بنسبة 1 إلى 1000 بالنسبة لمجتمعات شرق آسيا وأوروبا حسب النتائج، أي أن الفيروس يعتمد على مستقبلات موجودة على سطح الخلية الرئوية "ACE 2".
وأوضح البحث أنه "إذا ارتبط فيروس واحد في خلية رئوية من شخص أصوله عربية شرق أوسطية فإن الخلية الرئوية لدى شخص من شرق آسيا أو أوروبا سيرتبط فيها 1000 فيروس، وبالتالي جهاز المناعة سيقاوم العدد الأقل للفيروس المرتبط بكل سهولة".
وبحسب رئيس الجمعية الأردنية فإن البحث استند إلى أن فيروس الإنفلونزا يعتبر في شرق آسيا وأوروبا قاتلا في بعض الأحيان، وفي مجتمعات عرب الشرق الأوسط يعتبر مرضا عاديا لنفس السبب.
ولفت البحث إلى أن إحصائيات الإصابة في إسرائيل مرتفعة مقارنة مع سكان الضفة الغربية من أصول عربية، رغم أنهم يسكنون في نفس البيئة والمكان الجغرافي.
وتسجل الدول العربية بالفعل أعدادا قليلة في حجم الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذا ما جرى مقارنتها مع الدول الأوبية، أو أمريكا التي استفحل فيها انتشار الفيروس.
وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و527 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 174 ألفا، وتعافى أكثر من 665 ألفا.