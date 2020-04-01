مأرب : فريق هندسي يبدأ إعداد دراسة لإنشاء جسر عبور لواحد من أهم خطوط النقل البري النيابة السعودية تكشف عن عقوبات مفجعة ومخيفة لمخالي حظر التجوال وتتوعد نراقب على مدار 24 ساعة نشاط كل محل عاجل:إعلان سار من السعودية للمقيمين الراغبين بالعودة الى بلدانهم الرئاسة الروسية تكشف حقيقة الأنباء حول الحوار الغاضب بين بوتين وولي العهد السعودي صلة للتنمية تفوز بجائزة دولية مرصد الحريات الإعلامية يطالب المبعوث الدولي بالتحرك لاسقاط أحكام الإعدام للصحفيين نقلة نوعية في إذاعة صعدة Fm.. واستقبال حافل لشهر رمضان بـتسعة عشر برنامجاً يومياً تسجيل مئات الإصابات بكورونا في السعودية خلال يوم و 172 يتعافون الاعلان عن دعم جديد لليمن سيكون الأكبر لمواجهة كورونا غدا.. العالم يترقب أول لقاح لفيروس كورونا
باشر فريق هندسي مكلف من السلطة المحلية في محافظة مأرب نزوله الميداني إلى سائلة ماهلية لإعداد دراسة فنية لإنشاء جسر عبور مركبات يصل جنبات سائلة ماهلية التي يمر عبرها طريق مأرب والبيضاء بعد أن أحدثت السيول أضراراً كبيرة ببنيتها مؤخرا.
وأكد الدكتور علي الجبل رئيس المكتب الفني والمهندس عبدالودود المذحجي مدير عام مكتب الأشغال أن الفريق الهندسي سيقوم بعمل مسح للمنطقة يشمل أخذ عينات من التربة وحجم تدفق السيول، ووضع تصور شامل ببناء الجسر والمساحة التي سيمتد عليها، والإمكانات المطلوبة لتنفيذه، وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية، بما يضمن تجاوز كوارث السيول التي أحدثت أضراراً كبيرة في الطريق العام مؤخراً، وتسببت في إعاقة سير المسافرين ونقل البضائع والمركبات.
وأوضحا أن نزول الفريق الهندسي إلى سائلة ماهلية يأتي بناء على تكليف محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة، للمكتب الفني ومكتب الأشغال العامة بالنزول إلى مديرية ماهلية للاطلاع على الأضرار التي خلفتها سيول الأمطار في طريق مأرب البيضاء وحصر الأضرار، في إطار جهود السلطة المحلية لمواجهة كارثة السيول التي شهدتها المحافظة وأحدثت أضراراً كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، وفي مخيمات النازحين.