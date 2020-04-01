مأرب : فريق هندسي يبدأ إعداد دراسة لإنشاء جسر عبور لواحد من أهم خطوط النقل البري

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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باشر فريق هندسي مكلف من السلطة المحلية في محافظة مأرب نزوله الميداني إلى سائلة ماهلية لإعداد دراسة فنية لإنشاء جسر عبور مركبات يصل جنبات سائلة ماهلية التي يمر عبرها طريق مأرب والبيضاء بعد أن أحدثت السيول أضراراً كبيرة ببنيتها مؤخرا.

وأكد الدكتور علي الجبل رئيس المكتب الفني والمهندس عبدالودود المذحجي مدير عام مكتب الأشغال أن الفريق الهندسي سيقوم بعمل مسح للمنطقة يشمل أخذ عينات من التربة وحجم تدفق السيول، ووضع تصور شامل ببناء الجسر والمساحة التي سيمتد عليها، والإمكانات المطلوبة لتنفيذه، وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية، بما يضمن تجاوز كوارث السيول التي أحدثت أضراراً كبيرة في الطريق العام مؤخراً، وتسببت في إعاقة سير المسافرين ونقل البضائع والمركبات.

وأوضحا أن نزول الفريق الهندسي إلى سائلة ماهلية يأتي بناء على تكليف محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة، للمكتب الفني ومكتب الأشغال العامة بالنزول إلى مديرية ماهلية للاطلاع على الأضرار التي خلفتها سيول الأمطار في طريق مأرب البيضاء وحصر الأضرار، في إطار جهود السلطة المحلية لمواجهة كارثة السيول التي شهدتها المحافظة وأحدثت أضراراً كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، وفي مخيمات النازحين.