مأرب : فريق هندسي يبدأ إعداد دراسة لإنشاء جسر عبور لواحد من أهم خطوط النقل البري النيابة السعودية تكشف عن عقوبات مفجعة ومخيفة لمخالي حظر التجوال وتتوعد نراقب على مدار 24 ساعة نشاط كل محل عاجل:إعلان سار من السعودية للمقيمين الراغبين بالعودة الى بلدانهم الرئاسة الروسية تكشف حقيقة الأنباء حول الحوار الغاضب بين بوتين وولي العهد السعودي صلة للتنمية تفوز بجائزة دولية مرصد الحريات الإعلامية يطالب المبعوث الدولي بالتحرك لاسقاط أحكام الإعدام للصحفيين نقلة نوعية في إذاعة صعدة Fm.. واستقبال حافل لشهر رمضان بـتسعة عشر برنامجاً يومياً تسجيل مئات الإصابات بكورونا في السعودية خلال يوم و 172 يتعافون الاعلان عن دعم جديد لليمن سيكون الأكبر لمواجهة كورونا غدا.. العالم يترقب أول لقاح لفيروس كورونا
أكدت النيابة العامة السعودية، اليوم الأربعاء، اتخاذها حزمة من الإجراءات لمعالجة مستجدات الأوضاع المتعلقة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد والمخالفات المتعلقة بانتهاك قرار حظر التجوال.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث باسم النيابة السعودية في مؤتمر صحفي، إنه يتم تكثيف العمل بمركز الرصد النيابي لمتابعة كل ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة أي نشاط محل تجريم.
وكشف المتحدث باسم النيابة السعودية في مؤتمر صحفي أن "عقوبة التستر التجاري هي الغرامة مليون ريال والسجن لمدة سنتين وشطب السجل التجاري وإغلاق المنشأة وإبعاد غير السعوديين. أما عقوبة تصوير ونشر مخالفة منع التجول تصل إلى سجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال".
وأضاف: "وفرت النيابة الحماية الجنائية على صعيد الأمن الغذائي، والتحذير من الأنشطة المرتبطة بالغش التجاري والتلاعب بالأسعار والتستر، وتجريم الشائعات المرتبطة بتقديم معلومات مغلوطة بشح الموارد".
وبلغ مجموعة القضايا الواردة للنيابة 13676، أنجز منها 10590 قضية، واتخذ أعضاء النيابة فيها 312257 إجراء، فيما وصل عدد القضايا المتعلقة بالمخالفات النظامية 746 قضية، بحسب المتحدث.
وأوضح أن عدد قضايا تصوير ونشر مخالفات منع التجول بلغ 485 قضية، فيما وصل عدد قضايا الجرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية 508 قضايا.