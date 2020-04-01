النيابة السعودية تكشف عن عقوبات مفجعة ومخيفة لمخالي حظر التجوال وتتوعد نراقب على مدار 24 ساعة نشاط كل محل

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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أكدت النيابة العامة السعودية، اليوم الأربعاء، اتخاذها حزمة من الإجراءات لمعالجة مستجدات الأوضاع المتعلقة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد والمخالفات المتعلقة بانتهاك قرار حظر التجوال.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث باسم النيابة السعودية في مؤتمر صحفي، إنه يتم تكثيف العمل بمركز الرصد النيابي لمتابعة كل ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة أي نشاط محل تجريم.

وكشف المتحدث باسم النيابة السعودية في مؤتمر صحفي أن "عقوبة التستر التجاري هي الغرامة مليون ريال والسجن لمدة سنتين وشطب السجل التجاري وإغلاق المنشأة وإبعاد غير السعوديين. أما عقوبة تصوير ونشر مخالفة منع التجول تصل إلى سجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال".

وأضاف: "وفرت النيابة الحماية الجنائية على صعيد الأمن الغذائي، والتحذير من الأنشطة المرتبطة بالغش التجاري والتلاعب بالأسعار والتستر، وتجريم الشائعات المرتبطة بتقديم معلومات مغلوطة بشح الموارد".

وبلغ مجموعة القضايا الواردة للنيابة 13676، أنجز منها 10590 قضية، واتخذ أعضاء النيابة فيها 312257 إجراء، فيما وصل عدد القضايا المتعلقة بالمخالفات النظامية 746 قضية، بحسب المتحدث.

​وأوضح أن عدد قضايا تصوير ونشر مخالفات منع التجول بلغ 485 قضية، فيما وصل عدد قضايا الجرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية 508 قضايا.