عاجل:إعلان سار من السعودية للمقيمين الراغبين بالعودة الى بلدانهم

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت وزارة الداخلية مساء الاربعاء ،عن إطلاق مبادرة "عودة" التي تقتضي وبشكل استثنائي تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة والنهائي) من السفر جواً لبلدانهم.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، أنه «وإنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله فإنها تطلق مبادرة "عودة" التي يقتضي بموجبها السماح وبشكل استثنائي بتمكين المقيمين من حاملي تأشيرتي خروج وعودة وتأشيرة خروج نهائي من السفر جواً إلى بلدانهم».

وأكدت وزارة الداخلية ،وفقا لوكالة واس، أنه بإمكان المقيمين الآن الاشتراك والتسجيل في مبادرة عودة عبر منصة أبشر بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسوف تقوم الداخلية باستقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى يتم إنهاء إجراءات السفر بواسطة الرحلات الجوية الدولية، وسوف يتم إرسال رسالة نصية إلى المقيم المستفيد يتم فيها توضيح موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وسيقوم المقيم بموجبها بتأمين تذكرة السفر واستكمال الاجراءات اللازمة.

وبينت الداخلية السعودية أنه يمكن الاستفادة منها من خلال الدخول على منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة «عودة» وتعبئة الحقول التالية: (رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول).

واشارت إلى أنه لا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في (منصة أبشر)، وذلك تسهيلاً للمقيمين للاستفادة من المبادرة.

وأكدت وزارة الداخلية أن المغادرة ستكون عبر المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، وستتيح للوافدين المستفيدين من الخدمة الموجودين خارج مدن رحلاتهم إمكانية الوصول لمطار المغادرة بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كافٍ.