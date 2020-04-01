صلة للتنمية تفوز بجائزة دولية

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فازت مؤسسة صلة للتنمية – اليمن - بالمركز الأول في جائزة الأمير طلال بن عبدالعزيز الدولية ( أجفند ) لسنة 2019م في موضوع المياه النظيفة والنظافة الصحية .
وفي بيان لبرنامج ( أجفند ) -اطلع عليه مأرب برس-، قال أن الترشيحات التي تقدمت من أنحاء العالم تتنافس على الفوز بجائزة الأمير طلال الدولية التي تبلغ قيمتها مليون دولار وعددها 82 ترشيحا من المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية والحكومات والأفراد .
ويتمحور موضوع الجائزة للعام 2019م حول الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وهو ( موضوع توافر المياه وخدمات الصرف الصحي).
وتهدف الجائزة إلى دعم الجهود الإنسانية المتميزة للنهوض بمفاهيم التنمية البشرية واستنساخ المشاريع الناجحة وتعميمها وإبراز أفضل الممارسات في مجال تحسين المستوى المعيشي للفقراء وتعزيز تبادل التجارب وتطوير آليات أفضل لابتكار حلول لمشاكل الفقر والتهميش .
وتنقسم الجائزة إلى أربعة فروع : الفرع الأول مخصص لترشيحات للمنظمات الأممية والدولية، والفرع الثاني مخصص للجمعيات الأهلية والوطنية ، أما الفرع الثالث فهو مخصص لترشيحات الحكومات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية بينما الفرع الرابع مخصص لترشيحات الأفراد. هذا وفازت مؤسسة صلة للتنمية بالمركز الأول وحصدت جائزة الفرع الثاني المخصصة لترشيحات الجمعيات الأهلية والوطنية.
وتتكون لجنة الجائزة من أعضاء يمثلون قارات العالم وهم الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي سابقاً، والملكة صوفيا الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملكة صوفيا الخيرية بأسبانيا ، والسيدة مرسيدس منافرا الرئيس الشرفي لمنظمة الجميع من أجل الأرجواي ممثلة لقارتي أمريكا الجنوبية والشمالية , و يوسف عبدالله مدير صندوق الأوبك للتنمية الدولية سابقاً ممثلا لقارة أفريقيا والدكتور محمد يونس مؤسس بنك قرامين ممثلا لقارة آسيا .
وقام بتحكيم الجائزة للفرع الثاني المخصص للجمعيات الأهلية والوطنية البروفيسور محمد شنطاوي وزير المياه والري السابق في الأردن, والبروفيسور جون ريدفورد رئيس المجموعة المتخصصة في إدارة مستجمعات المياه وأحواض الأنهار التابعة للجمعية الدولية للمياه ، والدكتور روجر بلانت مستشار ومدرب مستقل .
وشاركت مؤسسة صلة للتنمية - اليمن بمشاريع الطاقة الشمسية لتشغيل آبار مياه الشرب بدلا من المحروقات والتيار الكهربائي.
وتعتبر صلة للتنمية المؤسسة الرائدة لمشاريع الطاقة الشمسية في الجمهورية اليمنية وتهدف إلى تحقيق الأثر المستدام للمشاريع المصاحبة للبيئة وهي ذات بعد استراتيجي للإسهام في حل مشاكل مشاريع المياه المجتمعية وتعمل على توافر المياه النظيفة الصالحة للشرب والاستخدام الادمي للجميع.
و أشرف على التسجيل في الجائزة وإجراء دراسة قياس الأثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي لمشاريع الطاقة الشمسية مؤسسة الأحقاف للتقييم والدراسات والتطوير الإداري باليمن.