صلة للتنمية تفوز بجائزة دولية مرصد الحريات الإعلامية يطالب المبعوث الدولي بالتحرك لاسقاط أحكام الإعدام للصحفيين نقلة نوعية في إذاعة صعدة Fm.. واستقبال حافل لشهر رمضان بـتسعة عشر برنامجاً يومياً تسجيل مئات الإصابات بكورونا في السعودية خلال يوم و 172 يتعافون الاعلان عن دعم جديد لليمن سيكون الأكبر لمواجهة كورونا غدا.. العالم يترقب أول لقاح لفيروس كورونا رمضان بلا غاغة ولأول مرة القرني مع الأخفش وسالي حمادة .. تعرف على ابرز البرامج والمسلسلات هذا العام دليلك المبسط.. متى يبدأ شهر رمضان 2020؟ استشهاد طفلة وإصابة أمها بقصف حوثي استهدف منطقة ”العقلة“ بالبيضاء الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بشأن إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين
وجه مرصد الحريات الإعلامية في اليمن رسالة إلى المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفث طالبه فيها بالضغط على السلطات القضائية التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء من أجل إسقاط أحكام الإعدام الصادرة بحق 4 صحفيين والافراج عن جميع الصحفيين المختطفين.
وأكد المرصد في رسالته أن الاحكام المسيسة بحق الصحفيين "عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارس حميد، وتوفيق المنصوري" صدرت بعيدا عن كل معايير المحاكمة العادلة ناهيك عن عدم دستورية وقانونية المحكمة ذاتها، ومخالفة الحكم للقوانين والمواثيق الدولية التي تضمن للصحفيين حرية الرأي والتعبير.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة " أمن دولة " اصدرت حكما في ال 11 من ابريل من الشهر الحالي بإعدام أربعة صحفيين وهم "عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارس حميد، وتوفيق المنصوري" على خلفية عملهم الصحفي وإدانة الصحفيين العشرة "عبد الخالق أحمد عمران وأكرم الوليدي وحارس حميد وتوفيق المنصوري وهشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي" بالتهم الموجهة لهم.
حيث اقدمت جماعة الحوثي على اختطفت 9 صحفيين دفعة واحدة في يونيو/حزيران 2015 من مقر عملهم في أحد الفنادق بالعاصمة صنعاء، واختطفوا صحفي عاشر في أغسطس /آب من العام نفسه.