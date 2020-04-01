مرصد الحريات الإعلامية يطالب المبعوث الدولي بالتحرك لاسقاط أحكام الإعدام للصحفيين

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مارب

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وجه مرصد الحريات الإعلامية في اليمن رسالة إلى المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفث طالبه فيها بالضغط على السلطات القضائية التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء من أجل إسقاط أحكام الإعدام الصادرة بحق 4 صحفيين والافراج عن جميع الصحفيين المختطفين.

وأكد المرصد في رسالته أن الاحكام المسيسة بحق الصحفيين "عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارس حميد، وتوفيق المنصوري" صدرت بعيدا عن كل معايير المحاكمة العادلة ناهيك عن عدم دستورية وقانونية المحكمة ذاتها، ومخالفة الحكم للقوانين والمواثيق الدولية التي تضمن للصحفيين حرية الرأي والتعبير.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة " أمن دولة " اصدرت حكما في ال 11 من ابريل من الشهر الحالي بإعدام أربعة صحفيين وهم "عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارس حميد، وتوفيق المنصوري" على خلفية عملهم الصحفي وإدانة الصحفيين العشرة "عبد الخالق أحمد عمران وأكرم الوليدي وحارس حميد وتوفيق المنصوري وهشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي" بالتهم الموجهة لهم.

حيث اقدمت جماعة الحوثي على اختطفت 9 صحفيين دفعة واحدة في يونيو/حزيران 2015 من مقر عملهم في أحد الفنادق بالعاصمة صنعاء، واختطفوا صحفي عاشر في أغسطس /آب من العام نفسه.