نقلة نوعية في إذاعة صعدة Fm.. واستقبال حافل لشهر رمضان بـتسعة عشر برنامجاً يومياً

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص

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تستقبل إذاعة صعدة إف إم رمضانها الأول بباقة متنوعة من البرامج المتميزة التي أنتجتها خصيصاً لأيام الشهر الكريم.

وكشف مدير عام إذاعة صعدة إف إم علي أحمد قلي بلاغ صحفي وصل مأرب برس نسخة منه "أن الاذاعة التي تبث على التردد 99 وعبر تطبيقها الالكتروني ستمتع جمهورها بحزمة من البرامج المتنوعة التي يصل عددها إلى 19 برنامجاً يومياً يتصدرها برنامجها الجماهيري المسابقاتي الشهير " أنت الفائز" الذي يقدم جوائز قيّمة.

وأوضح مدير عام الاذاعة أن من بين برامج الخارطة الرمضانية فتاوى وصفحات من تاريخ النضال وخواطر رمضانية وبرنامج الأمثال "اسمع اسمع" و"فوانيس رمضانية" و"حدث في رمضان" و"معالم يمنية" وبرنامج "اصطفاه الله" و"على بساط الريح" و"أنبياء ورسل" بالإضافة إلى "طبق اليوم" والابتهالات والتوشيحات وعدد من الفلاشات التوعوية والفكرية والصحية ومسلسل تاريخي عن الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

وأشار إلى أن خارطة البث البرامجي للإذاعة في رمضان تتضمن ايضاً فترة مفتوحة تحت عنوان ( مرافئ الأصيل ) يتخللها عدد من الفقرات الهادفة المنوعة من صحية واجتماعية وحوارية وأخبار خفيفة والتي روعي أن يتناسب وقت بثها مع وقت الاستماع الأمثل للجمهور الصعدي خصوصاً واليمني عموماً.

وأضاف علي قلي أن الخارطة استوعبت الجانب السياسي من خلال نشرات الأخبار ومواجيز أهم الأنباء والبرامج الحوارية المتعلقة بالقضايا الوطنية التي تعيشها بلادنا.

ولفت علي قلي إلى أن الصعوبات التي يعيشها المجتمع اليمني كجزء من العالم جراء التباعد الاجتماعي لجائحة كورونا لم تثن الطاقم من العمل على التوفير والاعداد لخارطة برامجية مواكبة للشهر الكريم على مدار الساعة.

ونوه مدير الإذاعة إلى أنه بإمكان الجمهور الكريم متابعة برامج الإذاعة عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر ويوتيوب.