تسجيل مئات الإصابات بكورونا في السعودية خلال يوم و 172 يتعافون

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12,772 حالة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي اليومي حول تطورات كورونا، إن 172 حالة جديدة تعافت من الفيروس ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1812 حالة.
وشدد المتحدث باسم الصحة السعودية على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية خلال شهر رمضان، مؤكدا أيضا على ضرروة الالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال الشهر الكريم.