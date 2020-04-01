رمضان بلا غاغة ولأول مرة فهد القرني مع الأخفش وسالي حمادة .. تعرف عل ابرز البرامج والمسلسلات هذا العام

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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يبدأ رمضان هذا العام ، بباقة جديدة من البرامج والمسلسلات اليمنية ستعرض على اكثر من قناة خاصة.

وتسببت اجراءات كورونا في بعض البلدان بتوقف بعض الاعمال وظهور اعمال جديدة لم تكن ضمن خطة القائمين على البرامج والمسلسلات الرمضانية اليمنية، لا سيما تلك التي يتم اعدادها وتصويرها خارج اليمن.

* غاغة وباتريوت

هذا العام لن يكون هناك موسم جديد من البرنامج الكوميدي الساخر غاغة والذي يعرض على قناة سهيل.

وبحسب معلومات وصلت مأرب برس، فان توقف البرنامج له اكثر من سبب، ابرزها مسائل تتعلق بالتمويل اضافة ال.حظر التجول واجراءات الوقاية من كورونا في السعودية ، حيث جرى تصويره في المواسم السابقة بالمملكة، فضلا عن ان نجم البرنامج الفنان محمد الاضرعي مصاب بكسر في القدم.

وستبث القناة برنامج آخر فكاهي وساخر اسمه باتريوت ويقدمه الاعلامي ابو بكر سالم ،وربما انه البديل لبرنامج غاغة.

* القرني وسالي في جمهورية كورونا

مسلسل جمهورية كورونا لم يكن ضمن خطة قناة يمن شباب هذا العام ، لكن توقف تصوير مسلسلين هما الجحملية لقناة يمن شباب والمسلسل البدوي عيال قحطان لقناة المهرية، بسبب كورونا ، اضطر طاقم العملين لتصوير عمل فني واحد وخفيف داخل عمارة في دولة الاردن.

ومسلسل جمهورية كورونا يضم نجوم كبار منهم فهد القرني وسالي حمادة وعامر البوصي واخرون كما يظهر الفنان الشعبي صلاح الاخفش كضيف شرف.

* رئيس الفصل بدلا عن عاكس خط

اما الاعلامي الساخر محمد الربع فسيظهر ببرنامج جديد اسمه رئيس الفصل على قناة بلقيس.

وسيكون البرنامج بديلا لبرنامج عاكس خط الذي استمر لعدة مواسم وبدأ عرضه في سهيل ثم في يمن شباب قبل ان يتوقف.

*غربة البن 2

تعرض قناة السعيدة مسلسل غربة البن الجزء الثاني ، بعد الجزء الاول الذي عرض على شاشة يمن شباب العام الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

ويغيب عن المسلسل عدة نجوم ابرزهم سالي حمادة وعمار العزكي ، ويشارك نجوم اخرين منهم رغد المالكي وكمال طماح الى جانب نجوم المسلسل السابقين محمد قحطان وصلاح الوافي وآخرون.

* سد الغريب

مسلسل درامي جاد تدور احداثه حول خلاف بدأ على احدى السدود المائية ، وسيعرض على قناة المهرية وقناة يمن شباب ويضم كوكبة من نجوم الدراما في اليمن المخضرمين.

* النثرة

وهو مسلسل كوميدي سيعرض على قناة سهيل ويضم مجموعة من الممثلين المتميزين.

ويشهد هذا المسلسل اول ظهور للاعلامي اليمني محمد الحاوري كممثل.