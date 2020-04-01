استشهاد طفلة وإصابة أمها بقصف حوثي استهدف منطقة ”العقلة“ بالبيضاء

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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استشهدت طفلة وأصيبت أمها، بقصف شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على الأحياء السكنية في مديرية الصومعة، بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن الطفلة "فرح سليم الحيسي"ـ 5 أعوام ـ استشهدت فيما أصيب أمها وهي "حامل" بقصف حوثي استهدف منطقة العقلة.



وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي الانقلابية، شنت أمس الثلاثاء، قصفا عنيفا على مناطق وقرى آهلة بالسكان في المحافظة.



يأتي ذلك في ظل استمرار انتهاكات الحوثيين اليومية بحق المدنيين في المحافظة، في ظل صمت المنظمات الحقوقية والهيئات الأممية تجاه تلك الجرائم.