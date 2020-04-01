عاجل.. الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بشأن إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين

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أكدت رئاسة الحرمين الشريفين في السعودية، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين.
وقالت رئاسة الحرمين الشريفين، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر، "بموافقة سامية كريمة من المقام السامي الرئيس العام: إقامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين.
وفي تغريدة أخرى نشرت أيضا رئاسة الحرمين الشريفين، جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين الشريفين خلال شهر رمضان الكريم. كانت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين في السعودية، أكدت يوم، الاثنين 20 أبريل / نيسان، تعليق الاعتكاف في الحرمين خلال شهر رمضان للعام الجاري.