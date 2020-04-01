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الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ وكالات
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قالت رئاسة شؤون الحرمين في بيان يوم الأربعاء إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات ”مع استمرار تعليق دخول المصلين وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا“.

كانت وكالة الأنباء السعودية قد قالت يوم الثلاثاء إن السلطات قررت تقليل ساعات حظر التجول المفروضة على عدة مدن وذلك خلال شهر رمضان لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه.

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