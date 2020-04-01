الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين الأمم المتحدة: غريفيث يسعى في ظروف صعبة لوقف القتال باليمن ارتفاع ضحايا السيول في عدن الى 8 أشخاص وتهدم أكثر من 70 منزلا ماذا يعني أن يكون سعر النفط سلبيًا؟ فنانة شهيرة تفاجئ الجميع باعتزالها الفن فنانة شهيرة تفاجئ الجميع باعتزالها الفن أمريكا تجهز ”مساهمة كبيرة“ لمساعدة اليمن على التصدي لفيروس كورونا لهذه الأسباب انهار النفط.. وهذا ما سيحدث في عالمنا العربي هذه بعض أسرار كورونا التي عرفها العلماء حتى الآن هكذا علقت السعودية على هبوط أسعار النفط ..
قالت رئاسة شؤون الحرمين في بيان يوم الأربعاء إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات ”مع استمرار تعليق دخول المصلين وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا“.
كانت وكالة الأنباء السعودية قد قالت يوم الثلاثاء إن السلطات قررت تقليل ساعات حظر التجول المفروضة على عدة مدن وذلك خلال شهر رمضان لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه.