الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين الأمم المتحدة: غريفيث يسعى في ظروف صعبة لوقف القتال باليمن ارتفاع ضحايا السيول في عدن الى 8 أشخاص وتهدم أكثر من 70 منزلا ماذا يعني أن يكون سعر النفط سلبيًا؟ فنانة شهيرة تفاجئ الجميع باعتزالها الفن فنانة شهيرة تفاجئ الجميع باعتزالها الفن أمريكا تجهز ”مساهمة كبيرة“ لمساعدة اليمن على التصدي لفيروس كورونا لهذه الأسباب انهار النفط.. وهذا ما سيحدث في عالمنا العربي هذه بعض أسرار كورونا التي عرفها العلماء حتى الآن هكذا علقت السعودية على هبوط أسعار النفط ..
قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن مبعوثها الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، "يسعى في ظروف صعبة إلى حمل الأطراف المعنية على الموافقة على وقف واسع النطاق ومستدام لإطلاق النار".
وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، ستيفان دوجاريك، أن "الأمم المتحدة على دراية باستمرار العنف في اليمن، وما يسعى إليه المبعوث الخاص حاليًا هو محاولة حمل الأطراف على الموافقة على وقف واسع النطاق ومستدام لإطلاق النار في اليمن".
وأضاف دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تليفزيونية: "من الواضح أن مناقشات المبعوث الخاص مازالت تجري في ظروف صعبة، وأعتقد أنه كان واضحًا للغاية في هدفه عندما أطلع مجلس الأمن بهذا الشأن".
وأبلغ غريفيث المجلس، الخميس الماضي، بأنه يضاعف جهوده لسدّ فجوة الخلافات العالقة بين أطراف النزاع، معربًا عن اعتقاده بوجود "فرصة سانحة" لتحقيق السلام في اليمن.
وتابع في إفادة قدمها أمام أعضاء المجلس: "مع استمرار التصعيد العسكري على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، والتهديد الذي يشكله تفشي كورونا بزيادة معاناة اليمنيين، لا يوجد وقت أفضل من الآن كي تلتزم الأطراف المعنية بإسكات البنادق، وإنهاء الصراع والتوصل إلى حل سياسي".
ولم يسجل اليمن، حتى مساء الثلاثاء، سوى إصابة واحدة بالفيروس، الذي أصاب أكثر من مليونين و545 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 176 ألفًا، وتعافى أكثر من 687 ألفًا، بحسب موقع "worldmeters" المختص برصد ضحايا الفيروس.