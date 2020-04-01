فنانة شهيرة تفاجئ الجميع باعتزالها الفن

الأربعاء 22 إبريل-نيسان 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت الفنانة السورية جيهان عبد العظيم، اعتزالها الفن بشكل نهائي، مؤكدًة أن الخبر جاء بعد تفكير طويل، وأنه قرار فردي نابع من شخصها.

وطالبت عبد العظيم، جمهورها، من خلال منشورها الذي كتبته عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، احترام حياتها الشخصية وتركها تعيش بسلام وأمان، مؤكدة أنها لن تغلق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة: "أعلم أن الكثير منكم ينتظر عودتي بفارغ الصبر، ولم أكن أنوي أن أنقل لكم خبر يزعجكم في هذه الأيام، لكن بعد تفكير مطول اتخذت قرار الاعتزال وهو قرار فردي نابع مني".

وأضافت عبد العظيم: "أرجو منكم احترام حياتي الشخصية ودعوني أعيش حياتي الأسرية بسلام وأمان، لن أغلق حساباتي أبداً، أي شخص يريد متابعتي يتابعني على قناتي التي لم أنقطع عنها، محبتي الدائمة لكم".

وكان آخر عهد الفنانة السورية، جيهان عبدالعظيم بالفن، من خلال مسلسل "مذنبون أبرياء" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2018، وقام بتأليفه عبد المجيد العنزي، وباسل خليل، وكان يقوده إخراجيًا أحمد سويداني.

يذكر أنَّ الفنانة السورية جيهان عبد العظيم شاركت في بداية حياتها الفنية، بلوحات استعراضية للرقص الشعبي، في "مهرجان الأغنية السورية"، وبدأت انطلاقتها في التمثيل عام 1993، من خلال مسلسل "الجذور لا تموت" ثم توالت أعمالها الفنية بعد ذلك، وقدمت العديد من الأدوار والشخصيات، بينها أحد أهم أدوارها في مسلسل "أشواك ناعمة" للمخرجة رشا شربتجي.