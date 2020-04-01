هكذا علقت السعودية على هبوط أسعار النفط ..

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أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، حرص المملكة على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية، والتزامها مع روسيا بتنفيذ التخفيضات المستهدفة للعامين المقبلين.
وقال مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته عبر الاتصال المرئي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان، إن المجلس "يؤكد حرص المملكة على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية، والتزامها مع روسيا على تنفيذ التخفيضات المستهدفة للعامين المقبلين، واستمرارهما في مراقبة أوضاع السوق والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع أعضاء "أوبك +" والمنتجين الآخرين".
وكان سبب هذا الانهيار ضعف الطلب على النفط وازدحام مرافق تخزين النفط في الولايات المتحدة.
فيما أعلنت موسكو أن الكرملين يراقب عن كثب تغيرات أسعار النفط العالمية، مشيرة إلى أنها لم تنهر كما حدث مع العقود الآجلة في مايو، ولا يوجد سبب لتقييم الوضع الحالي بشكل سلبي.
ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين إلى أن الكرملين يراقب عن كثب ديناميكيات التغيرات في أسعار النفط، في الواقع إنها لم تنهر كما حدث مع العقود الآجلة في مايو، ولا يوجد سبب لتقييم الوضع الحالي بشكل سلبي مفرط.