تقرير: نادي الهلال السعودي يحسم ملف مفاوضاته مع فالكاو

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-ارم نيوز

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كشفت تقارير صحفية تركية أن إدارة نادي الهلال السعودي، صرفت النظر عن رغبتها في ضم المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو، بعد أن نجحت في إقناع الفرنسي بافيتمبي غوميز بالتجديد.

وبحسب ما نقلت صحيفة "posta" التركية، فإن الهلال اتفق مع غوميز على التجديد مدة موسمين، بيد أنها لم تكشف عن قيمة العقد الجديد للاعب.

وقالت الصحيفة: "الهلال اتفق مع غوميز على تجديد التعاقد لمدة موسمين".

وأضافت أن اللاعب يحصل على راتب سنوي كبير مع الهلال، ولم يتم الكشف بعد عن قيمة تعاقده الجديدة.

وكانت تقارير برتغالية أخيرة قد زعمت تفاوض الهلال مع الكولومبي فالكاو نظير راتب سنوي يبلغ 2 مليون يورو، بيد أن مصادر قريبة من إدارة النادي السعودي نفت ذلك الأمر تماما.

وينتهي عقد غوميز مع الهلال بنهاية الموسم الرياضي الحالي، حيث لعب للفريق موسمين حقق فيهما نجاحات أكثر من رائعة بعدما قاد الفريق للتويج بلقب دوري أبطال آسيا والمشاركة في كأس العالم للأندية.

كويلار يطلب الرحيل

إلى ذلك، بعث محترف نادي الهلال الحالي، الكولومبي غوستافو كويلار، برسالة إلى وزيرة العلاقات الخارجية كلوديا بلوم، لطلب تدخلها حتى يسمح له بالعودة إلى بلاده ليتمكن من لم الشمل مع عائلته في مدينة كالي.

وطلب اللاعب من وزيرة الخارجية الموافقة على سفره عبر رحلة خاصة يتحمل تكاليفها وأنه على استعداد للقيام بالحجر الصحي، متى ما رغبت سلطات بلاده في ذلك.

وفي الرسالة التي بعثها اللاعب قال إنه لا يستطيع الحياة في المملكة دون عائلته في الوقت الذي تعاني فيه الكرة الأرضية من جائحة كورونا، وأنه يود أن يكون مع عائلته لمواجهة تلك الأزمة.

وطلب كويلار في ختام رسالته بحسب ما نقلت عديد من المواقع مثل "espn" و"caracol"، من وزيرة الخارجية إرسال هذا البيان إلى رئيس الجمهورية إيفان دوكي، بقصد الموافقة عليه.

وغادر عديد من المحترفين الأجانب في الكرة السعودية عبر استئجار طائرات خاصة للعودة إلى بلدانهم للبقاء مع عائلاتهم في مثل تلك الظروف، علما بأن تكلفة الرحلة الواحدة تزيد عن مبلغ 300 ألف دولار.