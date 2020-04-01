أنباء عن القبض على شخص داس القرآن بالسعودية

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ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على شخص كان قد ظهر في مقطع فيديو متداول وأثار غضبا واسعا؛ إثر قيامه بتوثيق دوسه للقرآن الكريم.
ووفق ما نشره حساب "أخبار السعودية - هام"، فإن الجهات الأمنية تمكنت اليوم الثلاثاء، من القبض على صاحب الفيديو المسيء.
وأظهر الفيديو شخصا يكرر دوس القرآن الكريم عدة مرات، دون أن يكشف عن دوافعه في فعلته التي تخالف القوانين بجانب كونها مثيرة لغضب المسلمين في المملكة وجميع أنحاء العالم.
واستدل مغردون سعوديون في موقع تويتر، على كون الفيديو تم تصويره في السعودية، من خلال صاحب حساب في موقع "إنستغرام" نشر الفيديو أول مرة، وبدا أنه سعودي وفق مغردين سعوديين.
وحذف صاحب ذلك الحساب الذي لا يمكن لـ "إرم نيوز" التحقق من هويته، الفيديو المسيء، وكتب ما يشبه الاعتذار قائلا إنه تاب عن فعلته.
لكن ذلك الاعتذار لم يوقف موجة الغضب التي تسبب بها، والمطالب بالقبض عليه من قبل الجهات الأمنية المختصة التي تلقت الكثير من البلاغات الإلكترونية حول الفيديو.