السعودية تعلن أوقات التجول داخل المدن خلال رمضان

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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عدلت وزارة الداخلية السعودية الأوقات التي يسمح خلالها بالتجوال خلال شهر رمضان، وفق مصدر مسؤول في الوزارة.

وقال المصدر، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) يوم الثلاثاء، إنه "إلحاقًا لما سبق إعلانه عن تحديد الأوقات التي يسمح خلالها بالتجوال لقضاء الاحتياجات الضرورية في كافة المناطق والمدن، فقد تقرر تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجوال خلال شهر رمضان".

وأوضح أنه "سيكون السماح بالتجوال في جميع المناطق والمدن، التي لا تخضع لتعليمات منع التجوال فيها على مدار اليوم، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا".

وأضاف: "فيما سيكون السماح بخروج سكان المدن والمحافظات، التي يمنع التجوال فيها على مدار الساعة، من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وقصر التنقل بالسيارات على شخص واحد بالإضافة إلى قائد المركبة".

وشدد على أنه "سيستمر منع سكان الأحياء السكنية التي تخضع للعزل الصحي التام من الخروج من منازلهم على مدار الساعة".

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات "تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة في مواجهة جائحة كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية".