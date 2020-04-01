الصحة العالمية تحسم الجدل حول نشأة فيروس كورونا أين تمت نشأته وفي أي دولة

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حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل حول نشأة فيروس"كورونا" المستجد، والتي ثار بسببه جدل حول العالم، ما إذا كان مخلق في معامل صينية أو نشأ في الخفافيش، لتؤكد أنه نشأ في خفافيش الصين أواخر العام الماضي.
و قالت، فضيلة الشايب، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في تصريحات صحفية نشرتها"القدس" : جميع الأدلة المتوفرة تشير إلي أن للفيروس أصل حيواني لافتة إلي أنه ليس فيروسا مخلقا ولم يتم تصنيعه في معمل أو مكان آخر".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي أن إدارته تحاول تحديد مكان نشأة الفيروس ومعرفة ما إذا كان خرج من معمل في مدينة"ووهان" بوسط الصين أو نشأ في الخفافيش.