الحكومة ”الشرعية“: أصبح تنفيذ اتفاق الرياض الآن من الضرورات أكثر من السابق وعلى المجلس الانتقالي تحكيم العقل ونبذ التعنت

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعا وزير الخارجية، محمد الحضرمي، الثلاثاء 21 أبريل/نيسان، ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتيا، إلى "تحكيم العقل ونبذ التعنت" وعدم التخديم على ما سماه بـ"مشروع إيران التوسعي" في بلاده.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الحضرمي ونظيره الألماني نيلز أنين، وفق وكالة الأنباء اليمنية (ٍسبأ).

وقال الحضرمي: "يجب على المجلس الانتقالي الجنوبي تنفيذ التزاماته بشأن اتفاق الرياض.. أصبح تنفيذه الآن من الضرورات أكثر من السابق".

وتابع: "على المجلس الانتقالي تحكيم العقل ونبذ التعنت، والمضي في تنفيذ ما وافقوا ووقعوا عليه دون تلكؤ أو تردد".

ومضى قائلًا: "الانفصام بين الأقوال والأفعال لن يجدي نفعًا، ولن يصب إلا في مصلحة الحوثيين ومشروع إيران التوسعي في اليمن".

وبرعاية سعودية، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتفاقا يتضمن 29 بندًا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب.

في سياق أخر، أكد الحضرمي أن الحكومة الشرعية حريصة ولا تزال على السلام ولكن السلام الدائم والمرتكز على المرجعيات الثلاث والثوابت الوطنية".

وقال: "رحبنا بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة وسنتعامل بكل إيجابية مع مبادرات المبعوث الاممي على هذا الأساس، في المقابل قامت قامت ميليشيا الحوثي وتستمر في التصعيد بعد أن رفضت الالتزام بمبادرة التحالف لوقف إطلاق النار التي رحبنا واستجبنا لها.

وأوضح أن ”الحوثيين لا عهد لهم ودائما يستغلون غياب أي آليات واضحة لتحقق من الالتزامات والتعهدات ويقومون بالاستمرار في التحشيد ونكث كل العهود“.

وفيما يتصل باتفاق الحديدة، ذكر الوزير الحضرمي بأن الحكومة ذهبت إلى السويد من اجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني وتغيير الأمر الواقع في الحديدة التي تقبع تحت سلطة المليشيات الحوثية.

وتابع: ”للأسف وجدنا أنفسنا بعد أكثر من عام من الاتفاق ونحن في المربع الأول من جديد دون أي تنفيذ حقيقي من قبل الحوثيين وهذا ما لا يمكن قبوله“.

وشدد وزير الخارجية، على أن الحكومة لن تقبل بأن يستغل الحوثيون اتفاقية الحديدة لإشعال حروبهم في الجبهات الأخرى وأنها أوقفت عمل فريقها إلى حين التحقيق وكشف المتسببين المجرمين من الحوثيين المسؤولين عن استشهاد العقيد الصليحي ونقل مقر البعثة الأممية لمكان محايد وتحريرها من قبضة الحوثيين.وقد تخاطبنا رسميا مع الأمم المتحدة بهذا الشأن.