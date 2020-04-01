الحكومة ”الشرعية“: أصبح تنفيذ اتفاق الرياض الآن من الضرورات أكثر من السابق وعلى المجلس الانتقالي تحكيم العقل ونبذ التعنت ضاحي خلفان يتوعد هذه الدول: سنسحقهم إلى الأبد وسندعسهم تهز دولة عربية.. شابة شيعية مسلمة تتزوج مسيحي داخل كنيسة (صور) 42 معتقلا في عدن تم وضعهم في زنزانتين فقط .. أمهاتهم واقاربهم خرجوا تحت المطر يناشدون انقاذهم من خطر كورونا كلمات أخيرة ومؤثرة قالها ضحايا لفيروس كورونا ... السيول تُغرق ”عدن“ و”ريمة“ وعدد الضحايا يزداد.. شاهد فيديوهات قرارات جديدة تهم جميع السعوديين والمقيمين في المملكة صفقة كارثية.. ”معين عبدالملك“ يسعى لبيع 50% من أكبر الحقول النفطية في اليمن والمفاوضات تجري على قدم وساق (تفاصيل) محافظة يمنية تقرر رفع حظر التجوال واعادة فتح المساجد امام المصلين وتحدد الموعد شاهد البوم صور للسيول الجارفة التي غرقت بها شوارع وأحياء العاصمة عدن
توعد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الدول والأشخاص الذين وصفهم بأنهم حاربوهم في الخليج العربي منذ 2011 وحتى الآن.
وكتب "خلفان" عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :" الدول والأشخاص الذين حاربونا في الخليج العربي من عام 2011 الى الآن.. منذ ان انكشفت نوايا ربيعهم القذر علينا ان نسحقهم الى الأبد".
وتابع ": كل من لايحفظ لخليجنا العربي احتراما يجب ألا نحترمه.. وكل من لا يحترم الدول الصديقة لنا يجب ألا نحترمه..عدو صديقي عدوى".
وأضاف في تدوينة أخرى :" من كان حليفا وداعما لامتنا العربية فنحن معه ومن كان مواليا لغير العرب فسندعسه بكل ما اوتينا من قوة طالما يعمل لتدمير المشروع التضامني العربي القومي".
وتابع :" أقبح من عرفه التاريخ العربي المعاصر من تنظيمات الاخوان وما فرخوه من القاعدة وداعش والنصرة.. واقبح ما عرفه التاريخ الفارسي من تنظيمات الحشد الشعبي ..وجيش المهدي وكل من فرخته ايران من جماعات القتل في العراق..واليمن ولبنان وسوريا".
واختتم قائلًا :" كل من ادعى انه حزب الله او نصر الله او انصار الله يناصرون ايران الخمينية ...وما الله بناصرهم"