تهز دولة عربية.. شابة شيعية مسلمة تتزوج مسيحي داخل كنيسة (صور)

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اهتزت دولة عربية على وقع زواج فتاة ( شيعية ) مسلمة محجبة من شاب مسيحي داخل الكنيسة، حيث انتشرت صور زفافهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ما سبب حالة غضب بين الكثير من الشباب المسلم.

والعروس فاطمة شعبان، والعريس هو ايلي العلم، الاثنان من قرى جنوب لبنان، والتقيا قبل نحو سنة، وجمعهما الحبّ، وقرّرا أن يتزوّجا.

وحسب صحف محلية، فالفتاة هي من بنات الطائفة الشيعية، والعريس من أبناء الطائفة المارونية.

وفي التفاصيل فقد عقدت فاطمة وإيلي قرانهما في يناير الماضي، بحسب الشريعة الإسلامية، أمام شيخ بحضور الأهل والأصدقاء. وعندما قرّرا الانتقال إلى بيت الزوجيّة، تكلّلا أمام كاهن في كنيسة رميش، وهي قرية العريس الحدودية في جنوب لبنان، قبل يومين.

وانتشرت على مواقع التواصل صورة من الزفاف الكنسي، وأثارت جدلاً، وانقسم المعلقون بين مباركين لشابين "يعكسان صورة جميلة عن التعايش بين الطوائف"، وممتعضين مما وصفوه "ردّة عن الدين"، متسائلين عن كيفية قبول شيخ زواج فتاة مسلمة على شخص غير مسلم كون الإسلام يحرم هذا الزواج ويعتبره "زنا".

فيما قدمت الناشطة السعودية التي اعتنقت المسيحية فايزة المطيري، بالتهنئة إلى العروسين مشيدة بهذه الخطوة، حيث أن "المطيري" تزوجت هي الأخرى من مسيحي في الخارج بعدما اعتنقت هي الأخرى المسيحية.