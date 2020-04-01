42 معتقلا في عدن تم وضعهم في زنزانتين فقط .. أمهاتهم واقاربهم خرجوا تحت المطر يناشدون انقاذهم من خطر كورونا

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دعت أمهات المعتقلين والمخفيين قسرا في العاصمة عدن اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة والمُفوضية السامية لحقوق الأنسان إنقاذ أبنائهن المعتقلين والمخفيين قسرا في السجون .
جاء ذلك خلال وقفة نظمتها رابطة أمهات المخفيين والمعتقلين صباح اليوم الثلاثاء أمام مكتب الأمين العام بالعاصمة المؤقتة عدن ، في اجواء ماطرة.
وأشار بيان (وصل مأرب برس) القي أثناء الوقفة الى خطر فيروس كورونا كيوفيدـ19ـ والذي يواجهه العالم بشكل جماعي،في حين يواجهه المعتقلين والمخفيين قسرًا وحدهم.
واضافت الرابطة :«وقد غيبت السجون السرية التابعة للتشكيلات العسكرية والأمنية بعدن ـ40ـ مخفيا قسرا منذ أربع سنوات» .
وكشف البيان أن ادارة سجن بئر أحمد بعدن،عملت في الآونة الأخيرة على جمع المعتقلين وعددهم 42 ، في زنزانتين فقط ،في إجراء تعسفي ولا مسؤول ،مخالفة به تعليمات منظمة الصحة العالمية بضرورة الإلتزام بالتباعد الإجتماعي في مواجهة فيروس كوفيد19.
وتستمر رابطة الامهات بمواصلة الوفقات الإحتجاجية للمطالبة والضغط المكثف للإفراج الفوري والكشف عن مصير أبنائهم المخفيين في السجون منذ سنوات.