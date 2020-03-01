قرارات جديدة تهم جميع السعوديين والمقيمين في المملكة

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قررت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تعديل أوقات حظر التجول في كافة المدن والمناطق السعودية خلال شهر رمضان.
وأوضح مسؤول في الوزارة، بحسب ما أفادت "واس"، أنه إلحاقاً لما سبق إعلانه عن تحديد الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في كافة المناطق والمدن، فقد تقرر تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول خلال رمضان.
وأضاف أن "السماح بالتجول في جميع المناطق والمدن التي لا تخضع لتعليمات منع التجول على مدار اليوم، سيكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً".
أما بالنسبة للمدن والمحافظات التي يمنع التجول فيها على مدار الساعة، فسيسمح للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.
وأكدت الداخلية السعودية على استمرار منع سكان الأحياء السكنية التي تخضع للعزل الصحي التام من الخروج من منازلهم على مدار الساعة.