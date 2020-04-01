محافظة يمنية تقرر رفع حظر التجوال واعادة فتح المساجد امام المصلين وتحدد الموعد

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 732

أعلن محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم الثلاثاء، رفع حظر التجوال، وفتح المساجد أمام المصلين، ابتداءا من يوم الخميس القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع أعضاء اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المستجد لمناقشة آخر المستجدات بخصوص الوباء والإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطة المحلية

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ، إنه وبعد نقاشات مستفيضة وعطفاً على موافقة جميع الجهات ذات العلاقة، أعلن المحافظ رفع حظر التجوال في كافة المديريات ابتداءً من يوم الخميس القادم، وفتح المساجد أمام المصلين وفق الضوابط والاشتراطات التي وضعها مكتب الأوقاف والمكونة من 11 بند لحماية المصلين.

وأشار إلى إعادة النظر في هذه القرارات المتخذة من قبل اللجنة في حال ظهور أي طارئ، مقدما شكره لكافة الجهود التي بذلت من قبل كافة الجهات بالمحافظة، وكذا المواطنين الذين التزموا بكافة الاجراءات الاحترازية.

وكان المحافظ قد أعلن مطلع ابريل الجاري، قرار فرض حظر التجوال بالمحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت اللجنة الطبية العليا لمواجهة وباء كورونا أعلنت في الـ10 من ابريل، تسجيل اول حالة مؤكدة بالإصابة بالفيروس بمحافظة حضرموت.