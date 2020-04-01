شاهد البوم صور للسيول الجارفة التي غرقت بها شوارع وأحياء العاصمة عدن

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شهدت محافظات يمنية عدة اليوم الثلاثاء، امطارا غزيرة متفاوتة ،منذ ساعات الفجر الاولى، كان اشدها في عدن التي غرقت شوارعها مجددا بالسيول.
وقال مصدر محلي لـ «مأرب برس» ان سيول الامطار تسببت بتضرر عدد من الاحياء والمنازل بعدن كما انقطعت الكهرباء بشكل كامل ، فيما تعطلت حركة السير.
وتأثرت بالمنخفض الجوي عدة محافظات يمنية الى جانب عدن.
ومن المتوقع ان يستمر المنخفض الجوي الى يوم غدا الاربعاء ، مع هطول امطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات.