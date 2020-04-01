محافظة يمنية تقرر رفع حظر التجوال واعادة فتح المساجد امام المصلين وتحدد الموعد شاهد البوم صور للسيول الجارفة التي غرقت بها شوارع وأحياء العاصمة عدن هادي يصدر توجيهات عاجلة لإغاثة ابناء عدن ووعود بمحاسبة المقصرين اصابات كورونا في السعودية تقفز الى رقم قياسي محمد بن راشد يقر بتأثر اقتصاد الامارات ويقول : العالم بعد كورونا سيكون مختلفا تضارب الأنباء حول صحة زعيم كوريا الشمالية .. حالته خطيرة جدا وامرأة أوفر حظا لتولي الحكم المحكمة العليا في السعودية توجه دعوة لعموم المسلمين بالمملكة وتصدر بيان وجهاء ومشائخ سقطرى يوجهون صفعة للانفصاليين والامارات ويضعون على السعودية 5 مطالب مهمة رسميا .. السعودية تعلن قرار نهائي بشأن شعائر رمضان والسديس يشرح كيفية اداء صلاة التراويح 10 محافظات يمنية تتعرض لمنخفض جوي خطير وعدن تغرق بالسيول .. شاهد
وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الطوارئ الدكتور سالم الخنبشي باتخاذ المعالجات والتدابير اللازمة لإغاثة أبناء وساكني عدن لتجاوز تبعات واثار الامطار والسيول التي شهدتها عدن منذ فجر اليوم وما ترتب عنها من تداعيات واضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية ومنازل المواطنين والمفقودين.
وشدد الرئيس على ضرورة تفعيل عمل اللجان الميدانية المعنية بالإغاثة والإنقاذ والاسعاف والايواء والحصر والمواساة لكل الضحايا والاضرار المترتبة على ذلك وعمل رؤية استراتيجية تتضمن معالجات لتفادي اضرار السيول والكوارث.. لافتاً الى توجيهاته المتكررة في هذا الاطار للحكومة وقيادة محافظة عدن والتي كان اخرها توجيهاته المباشرة لهم يوم امس.
وحمل الرئيس المعنيين ، مسئولية التقصير في عدم الاهتمام والوقوف الجدي على خطورة اضرار السيول بعدن وغيرها من محافظات الوطن.. موجهاً في هذا الصدد إلى تسخير كافة الوسائل والإمكانات لتجاوز هذه المحنة مع التأكيد على أهمية مواصلة اتخاذ الاحتياطات اللازمة واستمراريتها من قبل كافة المواطنين والأجهزة المعنية.
من جانبه وضع نائب رئيس الوزراء الرئيس امام الأوضاع الراهنة بمحافظة عدن وما الم بها من اضرار مادية وبشرية جراء هطول الامطار وتدفق السيول.. لافتاً الى الجهود المبذولة من خلال حالة الاستنفار والطوارئ المعلنة للمساعدة في تجاوز هذه المحنة وتجبير الضرر والشروع في اتخاذ المعالجات لتفادي تكرار اضرارها مستقبلًا ومحاسبة المقصرين.
واعتبر نائب رئيس الوزراء توجيهات الرئيس المتكررة في هذا الصدد برنامج عملي يومي سيعمم على كل الجهات المعنية والمختصة بالشروع والتنفيذ الحرفي والفوري له.