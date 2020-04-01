هادي يصدر توجيهات عاجلة لإغاثة ابناء عدن ووعود بمحاسبة المقصرين

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

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وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الطوارئ الدكتور سالم الخنبشي باتخاذ المعالجات والتدابير اللازمة لإغاثة أبناء وساكني عدن لتجاوز تبعات واثار الامطار والسيول التي شهدتها عدن منذ فجر اليوم وما ترتب عنها من تداعيات واضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية ومنازل المواطنين والمفقودين.

وشدد الرئيس على ضرورة تفعيل عمل اللجان الميدانية المعنية بالإغاثة والإنقاذ والاسعاف والايواء والحصر والمواساة لكل الضحايا والاضرار المترتبة على ذلك وعمل رؤية استراتيجية تتضمن معالجات لتفادي اضرار السيول والكوارث.. لافتاً الى توجيهاته المتكررة في هذا الاطار للحكومة وقيادة محافظة عدن والتي كان اخرها توجيهاته المباشرة لهم يوم امس.

وحمل الرئيس المعنيين ، مسئولية التقصير في عدم الاهتمام والوقوف الجدي على خطورة اضرار السيول بعدن وغيرها من محافظات الوطن.. موجهاً في هذا الصدد إلى تسخير كافة الوسائل والإمكانات لتجاوز هذه المحنة مع التأكيد على أهمية مواصلة اتخاذ الاحتياطات اللازمة واستمراريتها من قبل كافة المواطنين والأجهزة المعنية.

من جانبه وضع نائب رئيس الوزراء الرئيس امام الأوضاع الراهنة بمحافظة عدن وما الم بها من اضرار مادية وبشرية جراء هطول الامطار وتدفق السيول.. لافتاً الى الجهود المبذولة من خلال حالة الاستنفار والطوارئ المعلنة للمساعدة في تجاوز هذه المحنة وتجبير الضرر والشروع في اتخاذ المعالجات لتفادي تكرار اضرارها مستقبلًا ومحاسبة المقصرين.

واعتبر نائب رئيس الوزراء توجيهات الرئيس المتكررة في هذا الصدد برنامج عملي يومي سيعمم على كل الجهات المعنية والمختصة بالشروع والتنفيذ الحرفي والفوري له.

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