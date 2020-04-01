عاجل: اصابات كورونا في السعودية تقفز الى رقم قياسي

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 11631 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي في مؤتمر صحافي حول تطورات فيروس كورونا إن المملكة سجلت 5 وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 109 حالات، مشيرا إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 1640.

وأضاف المتحدث أن أكثر من 150 فرقة تقوم بالمسح النشط في مناطق السعودية.

وشدد المتحدث باسم الصحة السعودية على الجميع مواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.