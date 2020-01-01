محمد بن راشد يقر بتأثر اقتصاد الامارات ويقول : العالم بعد كورونا سيكون مختلفا

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قال محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، إن عالم ما بعد كورونا يحتاج استعدادات مختلفة، لأنه سيكون مختلفاً.
وذكر محمد بن راشد على حسابه في تويتر: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء تابعنا خلاله أهم مستجدات وتطورات وتأثيرات أزمة الوباء العالمي كورونا على دولة الإمارات، صحياً، وتعليمياً، واقتصادياً، ودولياً، واستضفنا مجموعة من خط الدفاع الأول ضمن الجلسة.. شاكرين ومقدرين وممتنين لجهودهم الجبارة".
وأضاف "كما أقررنا مشروع قانون بشأن (حماية السلامة الوطنية)، ويضم آليات لإعلان حالة السلامة الوطنية.. وإنهائها والسلطة المختصة بها.. وجهات المراقبة والضبط.. وجهات التحقيق والعقوبات. القانون الجديد يضمن حماية المجتمع ومكتسباته في حالات الكوارث والمهددات الصحية والاقتصادية والبيئية لدولتنا".
وتابع "اعتمدنا اليوم تشكيل فريق عمل (لتنمية قطاع الزراعة الحديثة بالدولة) برئاسة وزيرة الدولة للأمن الغذائي وممثلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص. والهدف استخدام التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية لقطاعنا الزراعي بشكل كبير.. الزراعة المستدامة ضمانة اقتصادية وأمنية واجتماعية للوطن".
وقال محمد بن راشد "اعتمدنا تشكيل فريق عمل لتطوير الموارد البشرية الحكومية وتوفير تطبيقات جديدة لرفع إنتاجيتهم ومهاراتهم.. والإعداد لمنظومة تقنية جديدة للعمل الحكومي لما بعد الأزمة.. واقع العمل سيتغير.. وطريقة العمل لا بد أن تتغير.. وعالم ما بعد كورونا يحتاج استعدادات مختلفة.. لأنه سيكون مختلفاً".