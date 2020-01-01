المحكمة العليا في السعودية توجه دعوة لعموم المسلمين بالمملكة وتصدر بيان

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دعت المحكمة العليا في السعودية اليوم الثلاثاء إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الخميس القادم والذي يوافق الثلاثين من شهر شعبان في التقويم الهجري، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.
وجاء في بيان المحكمة العليا الثلاثاء، بحسب ما أفاد وكالة الأنباء السعودية، واس، "نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا من أنه لم يثبت دخول شهر شعبان مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رجب رغم ترائيه، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوّه عنه".