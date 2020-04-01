10 محافظات يمنية تتعرض لمنخفض جوي خطير وعدن تغرق بالسيول .. شاهد

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 1438

حذر مركز الارصاد الجوي في مطار عدن الدولي من منخفض جوي ماطر وخطير على عدد من المحافظات اليمنية ومنها محافظة عدن (جنوب اليمن) يومي (الثلاثاء و الاربعاء).

ونشر علي جمال باتيسير مدير ادارة التنبؤات الجوية في الهيئة العامة للطيران والارصاد المدني بعدن على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحذيرا بشأن ذلك قائلاً: "من المتوقع أن تتأثر محافظة عدن وضواحيها بأخدود المنخفض الجوي المصاحب له أمطار متفرقة مختلفة الشدة بعضها غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ابتداء من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء".

وحذر المواطنين من التواجد في مجاري السيول والمناطق الرخوة ،عدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية ،وحذر الصيادين وربابنة السفن ومن اضطراب البحر وشدة الرياح فيه.

وشهدت محافظات يمنية عدة امطارا متفاوته منذ ساعات الفجر الاولى ، كان اشدها في عدن التي غرقت شوارعها مجددا بالسيول.

وقال مصدر محلي لمأرب برس ان سيول الامطار تسببت بتضرر عدد من الاحياء بعدن كما انقطعت الكهرباء بشكل كامل ، فيما تعطلت حركة السير.

وتأثرت بالمنخفض الجوي عدة محافظات يمنية الى جانب عدن أبرزها(لحج ،الضالع ،ابين ،شبوة ،تعز إب ،مأرب ، شبوة ، والبيضاء).

ومن المتوقع ان يستمر المنخفض الجوي الى يوم غدا الاربعاء ، مع هطول امطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات.