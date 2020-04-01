برنامج الغذاء العالمي يعلق على فيديو الفضيحة الأممية في ”صرواح“

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أبدى برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في وقت متأخر من مساء الاثنين، امتعاضه من سوء استخدام الحوثيين للمساعدات الغذائية المخصصة للفئات الأشد احتياجاً في اليمن.



وقال البرنامج في منشور على صفحته على ”فيسبوك“، في وقت متأخر من مساء أمس: إنه "عِلم بالفيديو الذي تم تداوله مؤخراً على وسائل التواصل، والذي يُظهر مواداً إغاثية تحمل شعار برنامج الأغذية العالمي على خط المواجهة في صرواح"(40كم في الجهة الغربية لمدينة مأرب).



وأضاف: "لا يمكن لبرنامج الأغذية العالمي تأكيد مصدر الفيديو أو صحته"، مشدداً على أن "المساعدات الغذائية التي يقدمها هي موجهة للمدنيين اليمنيين الأشد احتياجاً".



وتابع "لا يمكن لبرنامج الأغذية العالمي قبول أي تحويل لمسار المساعدات الغذائية الذي لا يتماشى مع مهمته الرئيسية المتمثلة في الاستجابة للأزمة الإنسانية الطارئة في اليمن".



وكان ناشطون قد تداولوا على مواقع التواصل فيديو يظهر فيه مواد غذائية تابعة للغذاء العالمي في أماكن كان يسيطر عليها الحوثيون في صرواح غربي مأرب، متهمين الحوثيين بنهب المساعدات الغذائية وتوزيعها على المقاتلين وبيع بعضاً منها في السوق السوداء.





وفي الاسبوع الثاني من الشهر الجاري، أعلن برنامج الأغذية العالمي، تخفيض المساعدات التي يقدمها في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى النصف، بسبب العراقيل التي يضعها الحوثيون أمام المساعدات الإنسانية.