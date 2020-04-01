سفارة اليمن في الرياض تزف البشرى للمغتربين اليمنيين في المملكة المتضررين من أزمة ”كورونا“

الثلاثاء 21 إبريل-نيسان 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت السفارة اليمنية بالرياض، إنها عملت على وضع آلية منظمة، لمتابعة أي حالات إنسانية للرعايا اليمنيين في المملكة تحتاج المساعدة. مؤكدة عدم تلقيها أي شكاوي أو اتصال من قبل اليمنيين.

وأكدت السفارة في بيان لها، نشرته على موقعها في الشبكة العنكبوتية، "أنها تقوم بمسئوليتها في رعاية أبناء الجالية اليمنية بالمملكة، وتقديم الرعاية لهم في ضوء توجيهات وزارة الخارجية، والقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة".

وأوضحت السفارة، أنها "عملت على وضع آلية منظمة بالتنسيق مع القنصلية العامة بجدة، ومسئولي الجالية اليمنية في جميع مناطق المملكة لمتابعة أي حالات إنسانية تحتاج للمساعدة، وقد قام عدد منها بمواجهة العديد من الحالات الانسانية وبمبادرتها الذاتية".

وأكدت في هذا الصدد، "أنها تتابع عن كثب ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن أوضاع الجالية في المملكة العربية السعودية، ووجود حالات انسانية بين الرعايا اليمنيين، تستدعي مد يد العون لهم".

وجددت السفارة تأكيدها، "عدم تلقيها أي شكاوى أو اتصالات من قبل الرعايا اليمنيين؛ باستثناء حالات محدودة تم التعامل معها في وقتها".

وقالت السفارة اليمنية بالرياض إن جميع ما يخصها من أنشطة وفعاليات مساندة للجالية ستنشر عبر مواقعها الرسمية على الانترنت وفيسبوك وتويتر.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه ناشطون يمنيون في السعودية، عن الأوضاع المأساوية التي بات يعشها عدد من اليمنيين المغتربين في السعودية، بعد توقفهم عن العمل بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية للحد من وباء كورونا.