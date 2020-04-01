السعودية تعتمد آلية للتنقل خلال حظر التجول

الإثنين 20 إبريل-نيسان 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 459

أعلنت السعودية اعتماد نموذج موحد لتصاريح التنقل في أثناء فترة منع التجول للفئات المستثناة من المنع، بعدما وسعت حظر التجول في المملكة، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر وصفته بالمسؤول بوزارة الداخلية، قوله إنه سيتم تطبيق النموذج الموحد للتصاريح بجميع مناطق المملكة، اعتباراً من الساعة الـ3 من عصر الثلاثاء القادم.

والفئات المستثناة من حظر التجول هي تلك الخاصة بمنسوبي القطاعات الحيوية والعاملين فيها.

وفي موضوع متعلق بحظر التجول، ذكر المسؤول الأمني السعودي، أنه تقرر عزل 2 من الأحياء في محافظة الأحساء وهما (الفيصلية والفاضلية)، ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة اعتباراً من السبت وحتى إشعار آخر، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

كما ذكر أنه تقرر أيضاً السماح لسكان الحيَّين المشار إليهما بالخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية، مثل (الرعاية الصحية، والتموين)، وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

وكانت الداخلية السعودية أعلنت أمس الجمعة، منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً في محافظتي صامطة والداير، ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما.

وبلغ عدد وفيات فيروس كورونا بالمملكة حتى السبت، 92 حالة، في حين وصلت أعداد المصابين إلى 8274 حالة، شُفي منهم 1329 حالة، وفق أرقام رسمية.

وتجاوز عدد مصابي "كورونا" حول العالم حتى لحظة كتابة الخبر (18 أبريل)، أكثر من مليونين و276 ألفاً، توفي منهم أكثر من 156 ألفاً، في حين تعافى ما يزيد على 582 ألفاً، بحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.