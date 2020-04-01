توقيف سعوديين ارتكبا 3 جرائم سطو في الرياض

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أعلن الأمن العام في منطقة الرياض، في المملكة العربية السعودية، عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر"، اليوم الإثنين، توقيف شخصين بعد ارتكابهما 3 جرائم سطو.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، إنه تم القبض على مواطنَين في العقد الثاني والرابع من عمرهما، أقرا بارتكاب 3 جرائم سطو على المنازل بحي الفيصلية، جنوب العاصمة الرياض.
وأضاف المتحدث الإعلامي، أن السرقات تضمنت أموالا ومجوهرات وأجهزة إلكترونية، يقدر إجمالي مبالغها بـ187,000 ريال (نحو 50 ألف دولار)، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما، تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة.